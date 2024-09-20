В Москве умер сын 71-летней Ирины Понаровской

Сегодня, 20 сентября 2024 года, в Москве скончался 39-летний сын знаменитой эстрадной певицы Ирины Понаровской. Причина смерти пока неизвестна, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Shot, Энтони Родд находился в своей квартире и почувствовал себя плохо. Его супруга вызвала медиков, но прибывшие специалисты не смогли спасти мужчину.

Предварительно, Родду стало плохо с сердцем.

Известно, что Энтони родился 17 октября 1984 года в семье певицы Ирины Понаровской и джазового музыканта Вейланда Родда. Он не стал пользоваться протекцией популярной матери, сумел найти свое, далекое от эстрады, увлечение. Энтони был художником. У него осталось двое детей.

В начале 2024 года Понаровская поделилась с подписчиками фотографиями в изящных образах. Публикации в соцсетях были примечательны тем, что киноактриса показала работы фотографа из Петропавловска Дамира Жукенова.