70-летняя Ирина Понаровская попала в объектив казахстанского фотографа

Российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская поделилась с подписчиками фотографиями в изящных образах, которые были по достоинству оценены армией поклонников, сообщает Zakon.kz.

Публикации в соцсетях примечательны тем, что киноактриса показала работы фотографа из Петропавловска Дамира Жукенова.

Сам Жукенов уже долгие годы работает в Москве и является одним из самых модных фотографов в шоубизе.

"Всем замечательного дня", – гласит подпись к одному из снимков.

Комментаторы остались довольны увиденным и оставили ряд восторженных отзывов.

Вот с кого надо брать пример! Настоящая женщина.

Какая красивая женщина! Восхищаюсь.

Само превосходство! Все самые высокопоставленные слова принадлежат только вам

Ирина! Не устаю удивляться вашими новыми образами! И они все шедевральны!

Была, есть и будет эталоном красоты и женственности!

Блистательная и всегда новая! – заявили пользователи Сети.

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