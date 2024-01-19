70-летняя Ирина Понаровская попала в объектив казахстанского фотографа
Фото: Instagram/irinaponarovskaya
Российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская поделилась с подписчиками фотографиями в изящных образах, которые были по достоинству оценены армией поклонников, сообщает Zakon.kz.
Публикации в соцсетях примечательны тем, что киноактриса показала работы фотографа из Петропавловска Дамира Жукенова.
Сам Жукенов уже долгие годы работает в Москве и является одним из самых модных фотографов в шоубизе.
"Всем замечательного дня", – гласит подпись к одному из снимков.
Комментаторы остались довольны увиденным и оставили ряд восторженных отзывов.
- Вот с кого надо брать пример! Настоящая женщина.
- Какая красивая женщина! Восхищаюсь.
- Само превосходство! Все самые высокопоставленные слова принадлежат только вам
- Ирина! Не устаю удивляться вашими новыми образами! И они все шедевральны!
- Была, есть и будет эталоном красоты и женственности!
- Блистательная и всегда новая! – заявили пользователи Сети.
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