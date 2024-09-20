Топ-5 повзрослевших звездных детей Казахстана

Этих звезд мы все еще помним детьми. Однако, взглянув на то, как они сейчас выглядят, можно понять, насколько быстротечно и неуловимо время. Zakon.kz предлагает пролистать фото известных повзрослевших казахстанцев.

Айару Бакытбек, 19 декабря 2003 года рождения

Сетевая знаменитость

Айару Бакытбек буквально выросла на глазах казахстанцев. Не только благодаря тому, что ее мама, продюсер Баян Алагузова, периодически появляется в свете вместе с ней, но и потому, что у девушки большое количество поклонников в Instagram – 689 тыс. Больше всего автор любит делиться кадрами с путешествий и отдыха. Айару не бывает многословна, но по ее постам можно понять, что она любит водить машину, хорошо владеет английским языком и увлекается изготовлением кондитерских изделий.

Данэлия Тулешова, родилась 18 июля 2006 года

Певица

Звезда Данэлии Тулешовой зажглась в 2015 году. Ее имя прогремело на весь мир после победы в четвертом сезоне украинского проекта "Голос. Дiти". Юная певица продолжает развивать свои вокальные данные. Красивыми кадрами она рассказывает о своей жизни, также частенько балует аудиторию своим творчеством.

Ержан Максим, родился 6 сентября 2007 года

Певец

Другая гордость страны Ержан Максим прославился в 2017 году после удачного выступления на детском конкурсе международного фестиваля "Славянский базар" в Витебске. Юноша живет музыкой: выпускает новые хипы, дает сольные концерты, участвует в музыкальном шоу. Доказывая людям, что упорно и плодотворно идет к достижению своей мечты – быть востребованной звездой мировой эстрады.

Бибисара Асаубаева, 26 февраля 2004 года рождения

Шахматистка

Бибисара Асаубаева с четырех лет не просто играет в шахматы, она является сильнейшим игроком по всему миру. В соцсети она делится чередой громких побед на крупных соревнованиях. Сегодня, 20 сентября 2024 года, она вывела Казахстан в лидеры Всемирной Олимпиады после победы над Францией. Наша женская сборная набрала наибольшие 14 очков. Далее казахстанок ждет игра против Польши. Бибисара имеет звание женского гроссмейстера, а также мужского международного мастера.

Амина Малгаждар, родилась 7 января 2011 года

Актриса, видеоблогер

Амина Малгаждар снялась в нескольких казахстанских фильмах: "Келинка тоже человек", "Последний фильм Гудбай, мой бай!" и так далее. В этом году она озвучила одного из персонажей мультфильма "Головоломка 2". Девочка известна на просторах интернета под псевдонимом Аминка Витаминка. Особенность ее канала в том, что он полон позитива, юмора и смеха.

Ранее мы рассказывали о казахстанской экстремалке Олесе Колесниченко, которая устраивает завораживающее воздушное шоу на Капчагае. Она любит управлять мотоциклом, квадроциклом, снегоходом, гидроциклом, и это далеко не предел. Не так давно девушка узнала о флайборде. Это доска для полета, которая управляется с помощью реактивной силы потока воды.