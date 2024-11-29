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Джессика Альба показала повзрослевших детей

Джессика Альба показала повзрослевших детей, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 10:26 Фото: Instagram/jessicaalba
Американская актриса и предприниматель Джессика Альба 29 ноября 2024 года опубликовала теплое семейное фото с тремя детьми и мужем – кинопродюсером Кэшем Уорреном, сообщает Zakon.kz.

Семейным снимком звезда "Фантастической четверки" поделилась в Instagram.

"Счастливого Дня благодарения от меня и моих друзей вам и вашим семьям. Посылаю много любви и света", – подписала Джессика Альба публикацию.

Комментаторы восхитились невероятным сходством между актрисой и дочерьми:

  • "Очень мило".
  • "Всегда красивая, Джессика".
  • "Ваши дочери такие красивые".
  • "Счастливого Дня благодарения".
  • "Дочка в красном – ваша копия, Джессика".
  • "Боже мой, как преобразилась вторая дочь".

22 июля 2024 года Джессика Альба обратилась к Джо Байдену, который снял свою кандидатуру с выборов президента США.

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