Джессика Альба показала повзрослевших детей

Американская актриса и предприниматель Джессика Альба 29 ноября 2024 года опубликовала теплое семейное фото с тремя детьми и мужем – кинопродюсером Кэшем Уорреном, сообщает Zakon.kz.

Семейным снимком звезда "Фантастической четверки" поделилась в Instagram.

"Счастливого Дня благодарения от меня и моих друзей вам и вашим семьям. Посылаю много любви и света", – подписала Джессика Альба публикацию.

Комментаторы восхитились невероятным сходством между актрисой и дочерьми:

"Очень мило".

"Всегда красивая, Джессика".

"Ваши дочери такие красивые".

"Счастливого Дня благодарения".

"Дочка в красном – ваша копия, Джессика".

"Боже мой, как преобразилась вторая дочь".

22 июля 2024 года Джессика Альба обратилась к Джо Байдену, который снял свою кандидатуру с выборов президента США.