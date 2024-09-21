"Детей мог бы обеспечить": Лера Кудрявцева обратилась к Павлу Дурову
Телеведущая призвала Дурова обеспечить детей от Болгар. Кудрявцева подчеркнула, что симпатизирует Дурову, но всегда будет на стороне детей.
"Несмотря на то, что Дуров со своей гражданской женой, я так понимаю, разошлись не очень хорошо, детей мог бы и обеспечить. Ты богатый чел, и дети твои. Неужели реально пошел на принцип? Или жадность?" – возмутилась телеведущая.
Она заявила, что наследники не должны страдать из-за конфликтов родителей. Кудрявцева считает, что мать обязана "воспитать, накормить и выпустить детей в жизнь", а отец обеспечить им проживание и обучение – особенно, когда есть такая возможность.
Это высказывание связано с тем, что в конце августа стало известно, что Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей.
В сентябре Болгар обвинила Дурова в шантаже. По ее словам, миллиардер перестал давать ей деньги на детей, заблокировал карты и заставлял женщину переехать к нему в ОАЭ.
Ранее предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар
назвала Telegram "совместно нажитым имуществом". Об этом она написала на
своей странице в Instagram.