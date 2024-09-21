"Детей мог бы обеспечить": Лера Кудрявцева обратилась к Павлу Дурову

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к Павлу Дурову в своем Telegram-канале на фоне скандала с матерью его детей Ириной Болгар, сообщает Zakon.kz.

Телеведущая призвала Дурова обеспечить детей от Болгар. Кудрявцева подчеркнула, что симпатизирует Дурову, но всегда будет на стороне детей.

"Несмотря на то, что Дуров со своей гражданской женой, я так понимаю, разошлись не очень хорошо, детей мог бы и обеспечить. Ты богатый чел, и дети твои. Неужели реально пошел на принцип? Или жадность?" – возмутилась телеведущая.

Она заявила, что наследники не должны страдать из-за конфликтов родителей. Кудрявцева считает, что мать обязана "воспитать, накормить и выпустить детей в жизнь", а отец обеспечить им проживание и обучение – особенно, когда есть такая возможность.

Это высказывание связано с тем, что в конце августа стало известно, что Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей.

В сентябре Болгар обвинила Дурова в шантаже. По ее словам, миллиардер перестал давать ей деньги на детей, заблокировал карты и заставлял женщину переехать к нему в ОАЭ.

Ранее предполагаемая мать троих детей Павла Дурова 43-летняя Ирина Болгар назвала Telegram "совместно нажитым имуществом". Об этом она написала на своей странице в Instagram.

