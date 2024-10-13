Ирина Болгар жестко ответила Лере Кудрявцевой

Ирина Болгар ответила на нападки российской известной телеведущей Леры Кудрявцевой, которая обвинила экс-возлюбленную Павла Дурова в меркантильности, сообщает Zakon.kz

Ирина Болгар 13 октября разместила пост в Instagram, в котором заявила, что для нее "крайне странно слышать" от публичной персоны такие обвинения.

"Вы поддерживаете небезызвестного человека, бросившего своих детей и манипулятивно оставившего их без финансовой поддержки. И я уже не говорю, о какой-либо другой поддержке. Человека, который по своему желанию прервал контакт с детьми, многократно позволял себе абьюзивное поведение в отношении детей, перестал поздравлять их с днями рождения еще с 2021 года, когда все это только началось. А сейчас лжет, что мы никогда не были парой, проведя с нами 10 лет", – написала она.

Кудрявцева не осталась в стороне и продолжила конфликт.

"Ира, не переворачивайте мои слова. Я всегда за то, чтоб отец (даже при разводе ) общался и помогал своим детям. Я всегда буду на стороне женщин и детей и это не изменить, ибо сама мать двух детей. Сколько историй я знаю, как бедные матери выбивают с горе папаш несчастные 20-30-50 тысяч рублей, чтоб прокормить деток. Я знаю все о материнстве, знаю, как матерям одиночкам сложно, как они работают на 2-3 работах, чтоб у их детей была возможность нормально есть, учиться, одеваться. Поэтому не переворачивайте мои слова!" – написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Телеведущая заявила, что в России никто не поддержит Болгар.

"Просто не бесите обычных людей суммами в миллиарды. (...) И да, я понимаю весь хейт в вашу сторону. Это не алименты – это грабеж. Но когда вы заговорили о сумме алиментов, конечно, мало, кто вас пожалел", – заключила она.

12 октября Лера Кудрявцева устроила нападки на экс-возлюбленную Павла Дурова. По мнению телеведущей, Ирина "с дуба рухнула", вымогая у отца своих детей миллиарды.