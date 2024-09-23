Мадонна нашла идеальный "фильтр" для фото и видео

Культовая певица показала, как можно обходиться без фильтров для фото и видео, сообщает Zakon.kz.

А дело в том, что 66-летняя американская исполнительница, то ли в образе богатой вдовы, то ли готической невесты появилась в Милане 21 сентября на показе Dolce&Gabbana.

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Днем позже 22 сентября певица, следуя своим давним традициям, все-таки опубликовала на своей странице в Instagram тщательно отретушированные фотографии. Судя по кадрам, на показе также присутствовали южнокорейский певец Чхве Сан из группы Ateez, фотографы Луиджи и Янго, Мерт Алас, модель Ева Герцигова и актеры Альберто Гуэрра и Кауа Реймонд.

Днями ранее известный бренд Victoria’s Secret объявил хедлайнера осеннего показа.