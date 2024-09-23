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Новые публикации старшей дочери президента Азербайджана покорили ее поклонников

Новые публикации старшей дочери президента Азербайджана покорили ее поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 16:52 Фото: Instagram/leyla999
Накануне, 22 сентября 2024 года, старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла побывала в центре по уходу за животными, который она открыла восемь лет назад. Его деятельность направлена на создание благоприятных условий для существования бездомных животных, сообщает Zakon.kz.

Снимками с центра 40-летняя Лейла Алиева поделилась в своем Instagram сегодня, 23 сентября.

Серия фотографий дочери азербайджанского лидера, сделанная с сотрудниками центра и его обитателями, не оставила равнодушными подписчиков. На публикации Лейлы отреагировали и поклонники из Казахстана:

  • "Ты ангел в нашем мире".
  • "Человек с доброй душой".
  • "Хорошенькая такая. Привет из Казахстана".
  • "Человек, который заботится о всех и о всем".
  • "Простота – это высшая степень изысканности. Добрая, ласковая и простая = Лейла".
  • "Она снова поразила меня своей простотой и внутренней красотой. Да хранит вас Бог Лейла ханум".
  • "Вы – наша гордость, умница и красавица! Дай Бог вам крепкого здоровья, счастья в семье и благополучия! Да хранит вас Всевышний!"
  • "Ваша забота о животных – это больше, чем просто доброта. Это глубокая связь с миром, в котором каждое существо заслуживает любви и внимания... Ваша забота – это мост между человечеством и природой, напоминание о том, что истинная доброта измеряется не словами, а действиями, направленными на тех, кто не может попросить о помощи".

26 августа 2024 года первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой исполнилось 60 лет. В связи с этим к ней через соцсети обратились старшая дочь Лейла и ее бывший муж – предприниматель Эмин Агаларов (Emin).

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