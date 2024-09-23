Новые публикации старшей дочери президента Азербайджана покорили ее поклонников
Фото: Instagram/leyla999
Накануне, 22 сентября 2024 года, старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла побывала в центре по уходу за животными, который она открыла восемь лет назад. Его деятельность направлена на создание благоприятных условий для существования бездомных животных, сообщает Zakon.kz.
Снимками с центра 40-летняя Лейла Алиева поделилась в своем Instagram сегодня, 23 сентября.
Серия фотографий дочери азербайджанского лидера, сделанная с сотрудниками центра и его обитателями, не оставила равнодушными подписчиков. На публикации Лейлы отреагировали и поклонники из Казахстана:
- "Ты ангел в нашем мире".
- "Человек с доброй душой".
- "Хорошенькая такая. Привет из Казахстана".
- "Человек, который заботится о всех и о всем".
- "Простота – это высшая степень изысканности. Добрая, ласковая и простая = Лейла".
- "Она снова поразила меня своей простотой и внутренней красотой. Да хранит вас Бог Лейла ханум".
- "Вы – наша гордость, умница и красавица! Дай Бог вам крепкого здоровья, счастья в семье и благополучия! Да хранит вас Всевышний!"
- "Ваша забота о животных – это больше, чем просто доброта. Это глубокая связь с миром, в котором каждое существо заслуживает любви и внимания... Ваша забота – это мост между человечеством и природой, напоминание о том, что истинная доброта измеряется не словами, а действиями, направленными на тех, кто не может попросить о помощи".
26 августа 2024 года первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой исполнилось 60 лет. В связи с этим к ней через соцсети обратились старшая дочь Лейла и ее бывший муж – предприниматель Эмин Агаларов (Emin).
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