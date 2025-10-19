Как Астана готовится к визиту президента Азербайджана – видео

В Астане накануне визита президента Азербайджана Ильхама Алиева появились изображения флага Азербайджана на уличных медиаэкранах, сообщает Zakon.kz.

Видео с флагами Азербайджана на улицах Астаны 19 октября опубликовала пресс-служба Акорды. На ролике видно, что в вечернее время подсвеченные LED-экраны с азербайджанским триколором украсили центральные проспекты Астаны.

Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.



В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне.

Кроме того, главы государств примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета и казахско-азербайджанском бизнес-форуме.

Стоит отметить, что буквально недавно Касым-Жомарт Токаев был в Азербайджане. 6 октября он прибыл в Габалу. Уже 7 октября президент принял участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.