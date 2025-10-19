#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
536.32
626.9
6.6
События

Как Астана готовится к визиту президента Азербайджана – видео

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 22:20 Фото: pixabay
В Астане накануне визита президента Азербайджана Ильхама Алиева появились изображения флага Азербайджана на уличных медиаэкранах, сообщает Zakon.kz.

Видео с флагами Азербайджана на улицах Астаны 19 октября опубликовала пресс-служба Акорды. На ролике видно, что в вечернее время подсвеченные LED-экраны с азербайджанским триколором украсили центральные проспекты Астаны.

Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.

В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне.

Кроме того, главы государств примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета и казахско-азербайджанском бизнес-форуме.

Стоит отметить, что буквально недавно Касым-Жомарт Токаев был в Азербайджане. 6 октября он прибыл в Габалу. Уже 7 октября президент принял участие в работе XII саммита Совета глав государств Организации тюркских государств.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
