Лилия Рах дала интервью Ксении Собчак

Известный казахстанский байер и ведущая программы "Модный приговор" Лилия Рах 23 сентября сообщила, что дала интервью российской популярной журналистке Ксении Собчак, передает Zakon.kz.

Об этом Лилия Рах сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала видеонарезку разговора, из которой понятно, что казахстанка рассказала о глубоко личных темах.

"Я долго не давала интервью, ждала интервьюера, которому смогу открыться! Благодарю Ксению Собчак за возможность выпустить на волю то, что копилось годами! Смотрите полное интервью на Ютуб-канале Ксении Собчак", – написала Рах под постом.

Подписчики поблагодарили ведущую за интервью:

Лилия, вы чудная женщина. Спасибо за интервью, это было до слез. Желаю вам только-только счастья, радости и смеха.

До слез. Лилия, огромное спасибо за искренность, смотрела не отрываясь! Вы сильная, слабая женщина. Дай вам Бог здоровья и сил!

Спасибо большое вам за этот откровенный, интересный, искренний и сильный разговор.



Ранее сообщалось, что Лилия Рах 11 сентября 2024 года отмечает 62-летие.