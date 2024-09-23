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Лилия Рах дала интервью Ксении Собчак

Лилия Рах дала интервью Ксении Собчак, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 21:07 Фото: Instargam/liliyarakh
Известный казахстанский байер и ведущая программы "Модный приговор" Лилия Рах 23 сентября сообщила, что дала интервью российской популярной журналистке Ксении Собчак, передает Zakon.kz.

Об этом Лилия Рах сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала видеонарезку разговора, из которой понятно, что казахстанка рассказала о глубоко личных темах. 

"Я долго не давала интервью, ждала интервьюера, которому смогу открыться! Благодарю Ксению Собчак за возможность выпустить на волю то, что копилось годами! Смотрите полное интервью на Ютуб-канале Ксении Собчак", – написала Рах под постом.

Подписчики поблагодарили ведущую за интервью: 

  • Лилия, вы чудная женщина. Спасибо за интервью, это было до слез. Желаю вам только-только счастья, радости и смеха.
  • До слез. Лилия, огромное спасибо за искренность, смотрела не отрываясь! Вы сильная, слабая женщина. Дай вам Бог здоровья и сил!
  • Спасибо большое вам за этот откровенный, интересный, искренний и сильный разговор.

Ранее сообщалось, что Лилия Рах 11 сентября 2024 года отмечает 62-летие

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