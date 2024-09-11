Ведущую "Модного приговора" Лилию Рах шокировали и довели до слез в день рождения

Известный казахстанский байер и ведущая программы "Модный приговор" Лилия Рах 11 сентября 2024 года отмечает 62-летие, сообщает Zakon.kz.

В этот день ее родные и коллеги решили устроить сюрприз, который сначала приятно удивил fashion-леди, затем заставил заплакать, потом поверг в неподдельный шок. Затем Лилия Рах снова заплакала, а потом уже начала танцевать. Такой спектр эмоций отражен на видео, которым байер поделилась в Instagram.

Дело не только в том, что ей устроили теплый прием с тортами и цветами на работе, но и пригласили спеть для нее казахстанского певца ALAN, чью песню она постоянно слушает последний год.





"Уже на протяжении года я слушаю песню Жүрөгүм ай. Она каждый день играет дома, в grunge.spc и в машине, пока я куда-то еду. И сегодня, в мой день рождения, моя команда решила сделать для меня сюрприз, послушать эту песню вживую. На видео можно заметить, в каком шоке я была", – поделилась Лилия Рах.

Не только Лилия Рах празднует день рождения. В эти дни 45 лет исполнилось казахстанской исполнительнице Мадине Садвакасовой. В Instagram она рассказала, что ей подарили близкие.