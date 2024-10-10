Исполнитель хита "Красивая история" вспомнил об отчаянии перед первым концертом
Сам концерт состоялся 8 октября 2024 года. По словам артиста, за весь период подготовки к концерту он пережил немало эмоций.
"Крайне непросто передать словами те эмоции, которые я пережил за весь период подготовки и, конечно, за сам концерт. От стресса и отчаяния до безграничного счастья и эйфории. Этот день я запомню надолго, а незабываемые мгновения – на всю жизнь", – уточнил Черкасов.
В продолжение он добавил: "Это было невероятно".
"Спасибо всем, кто был рядом, кто поддержал, кто разделил со мной эту любовь. Я люблю вас!"Алан Черкасов
Поклонники поблагодарили за полученное удовольствие и попросили выступить с концертом в других городах Казахстана. Среди комментаторов отметилась и телеведущая Динара Сатжан. Она поздравила Черкасова и уточнила, что, к сожалению, не смогла прилететь.
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