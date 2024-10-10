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Исполнитель хита "Красивая история" вспомнил об отчаянии перед первым концертом

Алан Черкасов концерт впечатления, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 14:32 Фото: Instagram/alansoul82
Казахстанский певец Алан Черкасов, исполнивший композицию "Красивая история", ставшую хитом, на днях выступил с первым сольным концертом в Алматы. После шоу музыкант решил поделиться впечатлениями и поблагодарил всех за поддержку, сообщает Zakon.kz.

Сам концерт состоялся 8 октября 2024 года. По словам артиста, за весь период подготовки к концерту он пережил немало эмоций.

"Крайне непросто передать словами те эмоции, которые я пережил за весь период подготовки и, конечно, за сам концерт. От стресса и отчаяния до безграничного счастья и эйфории. Этот день я запомню надолго, а незабываемые мгновения – на всю жизнь", – уточнил Черкасов.

В продолжение он добавил: "Это было невероятно".

"Спасибо всем, кто был рядом, кто поддержал, кто разделил со мной эту любовь. Я люблю вас!"Алан Черкасов

Поклонники поблагодарили за полученное удовольствие и попросили выступить с концертом в других городах Казахстана. Среди комментаторов отметилась и телеведущая Динара Сатжан. Она поздравила Черкасова и уточнила, что, к сожалению, не смогла прилететь.

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Весной 2024 года Черкасов опубликовал совместные снимки с дочерью и рассказал об ее успехах в спорте.

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