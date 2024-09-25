Дочь оскандалившегося экс-депутата Садыкова улетела в Нью-Йорк

В крупнейший город США улетела казахстанская певица Dequine (настоящее имя – Данеля Садыкова) – дочь экс-депутата Аскара Садыкова, которого обвинили в харассменте, сообщает Zakon.kz.

По словам Данели, поездка в Нью-Йорк была мечтой детства, которую она решилась исполнить в 24 года.

"Исполнять свои детские мечты. Алматы – Нью-Йорк. 22 часа в полете, мой первый международный бизнес-класс, волнение. Поверить не могу, что я решилась наконец лететь туда", – делилась Садыкова своими волнениями в Instagram.

По прилету артистка начала активно публиковать фотографии и видеоролики из Нью-Йорка. В первый день Данеля побывала в метрополитен-музее, прогулялась по центральному парку и сходила на таймс-сквер.

Сегодня же, 25 сентября 2024 года, Садыкова опубликовала фото и видео с концерта музыкантов Charli XCX и Троя Сивана.

"Лучший концерт в моей жизни... Это был не концерт, а ночной клуб с самой дикой вечеринкой в моей жизни, в центре Нью Йорка, на самой большой площадке города для концертов – Madison Square Garden. Впервые видела что-то подобное. Именно ради этого концерта мы приехали за тридевять земель и проделали этот огромный путь, и не пожалели", – написала Данеля.

6 сентября 2024 года певица Dequine прокомментировала ситуацию с отцом – экс-депутатом Аскаром Садыковым, которого обвинили в харассменте.