Скандал с экс-депутатом, которого обвинили в харассменте, получил продолжение

Демократическая партия "Ак жол" 5 сентября отреагировала на заявление бывшего депутата Мажилиса Парламента Казахстана Аскара Садыкова, которого обвинили в харассменте, сообщает Zakon.kz.

В партии отметили, что принятые меры в отношении депутата были обусловлены не только нарушением этических норм, но и более серьезными фактами, которые требуют внимания правоохранительных органов.

"А. Садыков утверждает, что его исключили из партии без веских причин, но он не оспаривает факты харассмента, которых уже достаточно для принятия подобного решения", – заявили в партии.

Также было установлено, что Садыков превышал должностные полномочия, стремясь извлечь выгоду для третьих лиц.

"Это уже выходит за рамки гражданско-правовой сферы и относится к категории уголовных преступлений", – подчеркнули в партии.

По данным "Ак жол", Садыков вмешивался в процедуры госзакупок, требуя обеспечить победу на тендерах своим знакомым.

"У нас есть официальные письма одного из акимов, подтверждающие попытки Садыкова повлиять на результаты госзакупок", – добавили в партии.

О том, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили мандата депутата Мажилиса Парламента РК, стало известно 29 августа 2024 года. Позднее председатель демпартии Азат Перуашев раскрыл причины исключения Аскара Садыкова из "Ак жола" и лишения его депутатского мандата. По словам Перуашева, сотрудница Парламента написала заявление о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова.

4 сентября в соцсетях появилась информация, что в Казахстане задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии. В распространяемом сообщении говорилось, что задержан замглавнокомандующего по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин по факту получения взятки в 2023 году. В МВД РК информацию подтвердили.

5 сентября Аскар Садыков выступил с заявлением. Экс-мажилисмен отметил, что он шокирован заявлением Азата Перуашева, "как и многие казахстанцы".