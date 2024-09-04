Перуашев раскрыл причины исключения Садыкова из партии

Председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев более подробно рассказал о причинах исключения из их рядов Аскара Садыкова и лишения его депутатского мандата, сообщает Zakon.kz.

Как указал 4 сентября 2024 года Перуашев в своем Telegram-канале, в отношении Садыкова поступил ряд обращений, которые рассмотрели и нашли им подтверждение на пленуме.

"Обращения касались его действий, в том числе, связанных с превышением должностных полномочий и нарушением этических норм. По каждой из претензий можно изложить отдельные факты, но думаю, будет достаточно одного примера", – написал глава партии.

По его словам, сотрудница Парламента написала заявление о неоднократных домогательствах со стороны Садыкова.

"В доказательство приведен скрин его сообщений к ней на Whatsapp (по этическим соображениям, данные жертвы его приставаний скрыты). Обращает внимание, что оскорбительные предложения от 17 апреля она проигнорировала, ничего не ответив. Тем не менее, 15 мая он повторил аналогичные действия, и судя по заявлению, такие домогательства совершались Садыковым регулярно и в другие дни. Проблема в том, что жертва его харрасмента не могла обратиться за правовой защитой, ввиду неприкосновенности А.Садыкова, как депутата", – отметил Перуашев.

По его словам, на пленуме в ответ на замечание Садыков заявил, что он депутат и "имеет право говорить кому хочет и что хочет".

"Поэтому мы убрали эту "помеху", и принятое решение о лишении А. Садыкова статуса депутата позволяет жертве защитить свою честь и достоинство. Есть и другие примеры его недостойного поведения, на основании которых было принято указанное решение. Некоторые из них, возможно, потребуют внимания правоохранительных органов, в таком случае мы будем готовы оказать им необходимое содействие", – добавил глава "Ак жол".

Пленум принял решение об исключении Садыкова из партии, исходя из конкретных фактов.

"Мне крайне неприятно выносить на публику эту информацию, которая затрагивает достоинство и личную жизнь других людей, но шумиха вокруг данного вопроса вынуждает поставить точку, чтобы прекратить дальнейшие спекуляции", – резюмировал Перуашев.

29 августа стало известно, что Аскара Садыкова исключили из партии "Ак жол" и лишили мандата депутата.