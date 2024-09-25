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Не верь толпе: Жулдыз Абдукаримова поделилась философскими мыслями

Жулдыз Абдукаримова поделилась философскими мыслями , фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 23:42 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая, супруга певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова 25 сентября написала философский пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В публикации она размышляет о влиянии осени на настроение человека. Жулдыз отметила, что в такие моменты хочется укутаться в плед, смотреть семейные фильмы или наслаждаться книгой о любви под шум дождя.

В посте она также поделилась строками стихотворения, которые ее вдохновляют в данный момент.


"Не верь толпе, хоть сколько хвалили б. Мучат они, внутри скрывая хитрость. Полагайся на себя, и ты добьешься, Лишь труд и разум выведут тебя", — написала актриса.

Эти слова, по ее мнению, идеально отражают осенние настроения. Завершая пост, она обратилась к своим подписчикам с вопросом: "А за что вы любите осень?".

Ранее сообщалось, что Жулдыз Абдукаримова показала свою красивую маму.

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