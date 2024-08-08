Жулдыз Абдукаримова в коротких шортах возмутила фанатов

Супруга исполнителя Кайрата Нуртаса артистка Жулдыз Абдукаримова опубликовала новый пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

8 августа актриса разместила фотографии, на которых она позирует в коротком белом топе и шортах.

"Скоро осень", – написала Жулдыз Абдукаримова под постом.

Не всем подписчикам понравились новые снимки звезды.

"Почему бы не одеваться ей по возрасту", – упрекнула одна из пользовательниц соцсети. А другие ответили, что согласны с таким мнением.

Но многие восхитились стройной фигурой актрисы:

Тебе 33 года, но ты выглядишь на 23 года!

Какая красивая фигура, расскажите секрет.

Ранее Жулдыз Абдукаримова опубликовала философский пост, затронув тему будущего детей.