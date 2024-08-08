Жулдыз Абдукаримова в коротких шортах возмутила фанатов
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга исполнителя Кайрата Нуртаса артистка Жулдыз Абдукаримова опубликовала новый пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.
8 августа актриса разместила фотографии, на которых она позирует в коротком белом топе и шортах.
"Скоро осень", – написала Жулдыз Абдукаримова под постом.
Не всем подписчикам понравились новые снимки звезды.
"Почему бы не одеваться ей по возрасту", – упрекнула одна из пользовательниц соцсети. А другие ответили, что согласны с таким мнением.
Но многие восхитились стройной фигурой актрисы:
- Тебе 33 года, но ты выглядишь на 23 года!
- Какая красивая фигура, расскажите секрет.
Ранее Жулдыз Абдукаримова опубликовала философский пост, затронув тему будущего детей.
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