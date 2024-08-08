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Жулдыз Абдукаримова в коротких шортах возмутила фанатов

Жулдыз Абдукаримова в коротких шортах возмутила фанатов , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 01:16 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга исполнителя Кайрата Нуртаса артистка Жулдыз Абдукаримова опубликовала новый пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

8 августа актриса разместила фотографии, на которых она позирует в коротком белом топе и шортах. 

"Скоро осень", – написала Жулдыз Абдукаримова под постом. 

Не всем подписчикам понравились новые снимки звезды. 

"Почему бы не одеваться ей по возрасту", – упрекнула одна из пользовательниц соцсети. А другие ответили, что согласны с таким мнением.

Но многие восхитились стройной фигурой актрисы: 

  • Тебе 33 года, но ты выглядишь на 23 года!
  • Какая красивая фигура, расскажите секрет.

Ранее Жулдыз Абдукаримова опубликовала философский пост, затронув тему будущего детей.

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