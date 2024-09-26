36-летний российский актер Павел Прилучный намерен отсудить у Агаты Муцениеце опеку над сыном после того, как актриса потребовала у бывшего мужа баснословную сумму алиментов, сообщает Zakon.kz.

Отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного накаляются. Появилась информация о вопросе опеки над их детьми.

Источник из ближайшего окружения звезды "Мажора" сообщил изданию kp.ru, что актер планирует борьбу с бывшей женой за опеку над сыном Тимофеем. У Павла якобы есть компромат на Агату, который покажет, что она "далеко не образец морали".

"Паша хочет оформить над сыном постоянную опеку, хочет забрать его у Агаты. Дочка, мол, младше, пусть пока живет с мамой", – поделился информатор СМИ.

Собеседник издания раскрыл, почему Прилучный решился на такой шаг. Все дело в баснословной сумме алиментов, которую потребовала Муцениеце у экс-возлюбленного.

"Прилучного сильно задело то, что Агата потребовала больших выплат на детей. Но поскольку сейчас у Паши вторая волна популярности, Агате хочется, чтобы его дети тоже жили как звезды. После выхода сериала "Жизнь по вызову" у Прилучного выросли гонорары за съемочный день. Раньше ему платили 500 тыс. рублей, а сейчас – почти 800 тыс. рублей в день. Агата хочет вместо привычных 100 тыс. рублей в месяц более весомые алименты – по миллиону рублей в месяц на каждого ребенка". Источник из окружения Павла Прилучного в беседе с kp.ru

Судя по всему, сумма в нескромные 24 млн окончательно вывела Прилучного из себя.

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