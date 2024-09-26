Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Павел Прилучный намерен отсудить у Агаты Муцениеце опеку над сыном

Павел Прилучный и семья, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 05:59 Фото: Instagram/bugevuge
36-летний российский актер Павел Прилучный намерен отсудить у Агаты Муцениеце опеку над сыном после того, как актриса потребовала у бывшего мужа баснословную сумму алиментов, сообщает Zakon.kz.

Отношения Агаты Муцениеце и Павла Прилучного накаляются. Появилась информация о вопросе опеки над их детьми.

Источник из ближайшего окружения звезды "Мажора" сообщил изданию kp.ru, что актер планирует борьбу с бывшей женой за опеку над сыном Тимофеем. У Павла якобы есть компромат на Агату, который покажет, что она "далеко не образец морали".

"Паша хочет оформить над сыном постоянную опеку, хочет забрать его у Агаты. Дочка, мол, младше, пусть пока живет с мамой", – поделился информатор СМИ.

Собеседник издания раскрыл, почему Прилучный решился на такой шаг. Все дело в баснословной сумме алиментов, которую потребовала Муцениеце у экс-возлюбленного.

"Прилучного сильно задело то, что Агата потребовала больших выплат на детей. Но поскольку сейчас у Паши вторая волна популярности, Агате хочется, чтобы его дети тоже жили как звезды. После выхода сериала "Жизнь по вызову" у Прилучного выросли гонорары за съемочный день. Раньше ему платили 500 тыс. рублей, а сейчас – почти 800 тыс. рублей в день. Агата хочет вместо привычных 100 тыс. рублей в месяц более весомые алименты – по миллиону рублей в месяц на каждого ребенка".Источник из окружения Павла Прилучного в беседе с kp.ru

Судя по всему, сумма в нескромные 24 млн окончательно вывела Прилучного из себя.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс придумала необычный способ помириться с сыновьями, которые живут с ее бывшим мужем.

Читайте также

Бритни Спирс решила купить внимание взрослых сыновей дорогими подарками
Баян Алагузова нежно обратилась к своему свекру
Баян Алагузова нежно обратилась к своему свекру
Жулдыз Абдукаримова поделилась философскими мыслями
Не верь толпе: Жулдыз Абдукаримова поделилась философскими мыслями
Аксинья Титова
Россия 2024 год Деньги Артисты Шоу-бизнес Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь
Квишинг, новый вид мошенничества
Новый вид мошенничества – квишинг
Суд
В Узбекистане осудили женщину, пытавшуюся продать дочь за 25 тысяч долларов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: