Бритни Спирс решила купить внимание взрослых сыновей дорогими подарками

Бритни Спирс придумала необычный способ помириться с сыновьями, которые живут с ее бывшим мужем, сообщает Zakon.kz.

Пару недель назад младшему сыну Бритни Спирс исполнилось 18 лет, а значит, певица наконец перестала платить огромные алименты бывшему мужу Кевину Федерлайну. При этом сокращать расходы на детей она не намерена. Дива собирается продолжать вкладывать деньги в своих наследников. Так она хочет наладить отношения со своими сыновьями, которые уже давно с ней не живут.

О планах артистки сообщили в издании Life&Style. По его информации, Спирс планирует и дальше давать деньги Джейдену и Шону, которые отвернулись от проблемной матери. Она надеется, что это заставит их пересмотреть их отношения.

Ранее жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь.

