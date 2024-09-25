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Бритни Спирс решила купить внимание взрослых сыновей дорогими подарками

, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 04:38
Бритни Спирс придумала необычный способ помириться с сыновьями, которые живут с ее бывшим мужем, сообщает Zakon.kz.

Пару недель назад младшему сыну Бритни Спирс исполнилось 18 лет, а значит, певица наконец перестала платить огромные алименты бывшему мужу Кевину Федерлайну. При этом сокращать расходы на детей она не намерена. Дива собирается продолжать вкладывать деньги в своих наследников. Так она хочет наладить отношения со своими сыновьями, которые уже давно с ней не живут.

О планах артистки сообщили в издании Life&Style. По его информации, Спирс планирует и дальше давать деньги Джейдену и Шону, которые отвернулись от проблемной матери. Она надеется, что это заставит их пересмотреть их отношения.

Ранее жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь.

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