Бритни Спирс решила купить внимание взрослых сыновей дорогими подарками
Бритни Спирс придумала необычный способ помириться с сыновьями, которые живут с ее бывшим мужем, сообщает Zakon.kz.
Пару недель назад младшему сыну Бритни Спирс исполнилось 18 лет, а значит, певица наконец перестала платить огромные алименты бывшему мужу Кевину Федерлайну. При этом сокращать расходы на детей она не намерена. Дива собирается продолжать вкладывать деньги в своих наследников. Так она хочет наладить отношения со своими сыновьями, которые уже давно с ней не живут.
О планах артистки сообщили в издании Life&Style. По его информации, Спирс планирует и дальше давать деньги Джейдену и Шону, которые отвернулись от проблемной матери. Она надеется, что это заставит их пересмотреть их отношения.
Ранее жена Валерия Меладзе показала их подросшую дочь.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript