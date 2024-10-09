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Агата Муцениеце покинула Россию после суда с Павлом Прилучным

Агата Муцениеце покинула Россию после суда с Павлом Прилучным, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 00:04 Фото: Instagram/agataagata
Российская актриса Агата Муцениеце отправилась на отдых в Испанию, оставив детей с бывшим мужем Павлом Прилучным, с которым она сейчас ведет судебные разбирательства по алиментам и опеке, сообщает Zakon.kz.

Об этом актриса 9 октября сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Муцениеце, она отправила дочь Мию, которая до недавнего времени проживала с ней, на каникулы к отцу. Их сын Тимофей уже живет с Прилучным. После судебного заседания актриса решила отправиться в долгожданный отпуск.

"Отправляюсь в поездку, которую планировала с февраля. Я этого заслужила! Уже к вечеру буду в Мадриде и проведу там почти шесть дней", — поделилась Агата со своими подписчиками.

Ранее стало известно, что 36-летний Павел Прилучный намерен отсудить у Агаты Муцениеце опеку над сыном после того, как актриса потребовала у бывшего мужа баснословную сумму алиментов. Источник из ближайшего окружения звезды "Мажора" сообщил изданию kp.ru, что актер планирует борьбу с бывшей женой за опеку над сыном Тимофеем. У Павла якобы есть компромат на Агату, который покажет, что она "далеко не образец морали".

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