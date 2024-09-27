Рианна стала музейным экспонатом

Певица Рианна представлена в качестве музейного экспоната, сообщает Zakon.kz.

Своим новым экспонатом поделился расположенный в Лондоне музей Мадам Тюссо. Коллектив с гордостью представил новую восковую фигуру певицы в своих социальных сетях.

Her tour hasn't been confirmed yet but her new figure has 👀 Robyn Rihanna Fenty. Friday 27th Sept. pic.twitter.com/Tgj3hgpuHQ — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) September 25, 2024

Фигуру Рианны дополнили ее фирменные косы фулани и ослепительные украшения, включая бриллиантовое колье. Для просмотра на Бейкерс-стрит фигура будет готова 27 сентября. Она будет представлена ​​в зоне показа мод наряду с Зендаей и Кендалл Дженнер.

Фото: madametussauds

Что касается самой певицы, то она пока еще не прокомментировала своего воскового двойника.

А вот другая икона стиля – Мадонна – предстала на показе Dolce&Gabbana в весьма загадочном образе.