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Рианна стала музейным экспонатом

Музей, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 08:45 Фото: madametussauds
Певица Рианна представлена в качестве музейного экспоната, сообщает Zakon.kz.

Своим новым экспонатом поделился расположенный в Лондоне музей Мадам Тюссо. Коллектив с гордостью представил новую восковую фигуру певицы в своих социальных сетях.

Фигуру Рианны дополнили ее фирменные косы фулани и ослепительные украшения, включая бриллиантовое колье. Для просмотра на Бейкерс-стрит фигура будет готова 27 сентября. Она будет представлена ​​в зоне показа мод наряду с Зендаей и Кендалл Дженнер.

Музей, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 08:45

Фото: madametussauds

Что касается самой певицы, то она пока еще не прокомментировала своего воскового двойника.

А вот другая икона стиля – Мадонна – предстала на показе Dolce&Gabbana в весьма загадочном образе.

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