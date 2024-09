Рианна стала музейным экспонатом

Своим новым экспонатом поделился расположенный в Лондоне музей Мадам Тюссо. Коллектив с гордостью представил новую восковую фигуру певицы в своих социальных сетях.

Her tour hasn't been confirmed yet but her new figure has 👀 Robyn Rihanna Fenty. Friday 27th Sept. pic.twitter.com/Tgj3hgpuHQ