Бэтмен получит свою звезду в Голливуде

26 сентября персонаж комиксов DC Comics Бэтмен получит свою звезду на "Аллее славы" в Голливуде, сообщает Zakon.kz.

Как передает Comic Book Resources, Бэтмен – один из самых узнаваемых вымышленных героев в мире наряду с Суперменом и Человеком-пауком. Впервые герой появился в мае 1939 года. Бэтмен – это альтер эго Брюса Уэйна, миллиардера, промышленника и филантропа, который объявил войну преступности.

Фото: X/DailyLoud

На экранах Бэтмен появился в 1943 году в 15-серийном проекте. Через шесть лет вышел сериал "Бэтмен и Робин". Затем в конце 1980-х Тим Бёртон снял полнометражный фильм, главную роль в нем исполнил Майкл Китон. Через некоторое время режиссер выпустил сиквел.

В начале 2000-х Кристофер Нолан решил снять свою версию истории про Бэтмена – трилогию о Темном рыцаре.

А 12 сентября вышел финальный трейлер американского супергеройского фильма "Веном: Последний танец".