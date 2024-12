Многодетный отец Джуд Лоу получил звезду на голливудской Аллее славы

После 30 лет карьеры в кино 12 декабря популярного актера наградили персональной звездой на Аллее славы в Голливуде, сообщает Zakon.kz.

На церемонии режиссер Дэвид Лоури отметил, что Лоу очень предан своему делу. По его словам, актер "никогда не делает одно и то же дважды" и "никогда не выбирает легкий путь".

"Он подходит к работе со смирением и добротой. Он отдается ей с такой степенью преданности, которая пугала бы, если бы не была столь вдохновляющей", – отметил Лоури.

Jude Law’s Hollywood Walk of Fame ceremony has started! His SKELETON CREW director David Lowery (who directed episodes 2 & 3) is here to speak about Law’s accomplishments pic.twitter.com/ihO5ivyDnt — Star Wars Holocron (@sw_holocron) December 12, 2024

На церемонии вместе с Лоу были двое из семи его детей.

Jude Law made his Hollywood Walk of Fame star designation a family affair! 🌟



Check out the photos here:https://t.co/32IbxqGTz7 — Good Morning America (@GMA) December 13, 2024

Это 28-летний сын Рафферти и 24-летняя дочь Айрис от бывшей жены Сэди Фрост, а также его нынешняя супруга Филиппа Коэн. Остальных ребятишек на праздник решили не брать.

We love a humble king! 🥹 Jude Law expressed his love for his family and collaborators while being honored with a star on the Hollywood Walk of Fame. ⭐ pic.twitter.com/mwpUsiefFw — Entertainment Tonight (@etnow) December 12, 2024

"Мне очень повезло, что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерству и кинопроизводству", – сказал актер в своей речи.

Jude Law's star is unveiled on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/9jqupwyoWz pic.twitter.com/RFOgfbIWi0 — Variety (@Variety) December 12, 2024

Днями ранее Джуд Лоу признался, как борода и усы повлияли на его личную жизнь, а многие его коллеги номинированы на премию "Золотой глобус".