Как найти себя – о чем новый трек и клип "Ирины Кайратовны" "30 не аут"

Казахстанская группа "Ирина Кайратовна" опубликовала клип к новому треку "30 не аут", который музыканты посвятили кризису 30 лет и экзистенциальным вопросам. В этом релизе группа впервые показала, чем живут участники вне сцены и что их волнует.

"В поиске ответов тех самых, быстрых на вопросы, что сам себе задавал" – слова припева, которые проходят через весь сюжет клипа и трек. Всем участникам главной казахстанской группы-трендсеттера "ИК" около 30-ти. Их новый клип посвящен тому, с каким ощущением, каким опытом и с какими вопросами они пришли к тридцати годам. На эти вопросы участники находят ответы в Яндекс Поиске.

В клипе мы видим Алдияра, Илью и Азамата перед выходом на сцену, где их ждет толпа. Однако группа не торопится выходить к фанатам. Герои ищут ответы на вечные вопросы в Яндекс Поиске: один хочет найти свое истинное предназначение, второй хочет "чего-то большего", а третий просто хочет отдохнуть. Каждому сервис быстро выдает ответ, который создан с помощью нейросетей, с понятным планом действий, а музыканты начинают представлять воплощение своих желаний.

В новом треке группа как никогда искренне оценивает свое место в казахоязычной рэп-музыке и подводит итоги пройденного пути. Так, в части Алдияра Жапарханова звучат такие фразы, как: "Я стреляю хитами размером с кратера, но превратился из рэпера в детского аниматора, я могу позволить себе все, что захочу, но большинство из этого харам, так что промолчу".

Искренность – главная особенность нового релиза, все потому, что парни сыграли самих себя. Три фронтмена "ИК" рассказали в нем о своих увлечениях, которые действительно занимают их помимо группы. У Алдияра – это кино, у Азамата – собственный бизнес, у Ильи – новые активности, которые могут вдохновить. Каждый отправляется в мир, где его желание реализовано. Но осилят ли парни собственные мечты?





"Мы сразу понимали, что в этом клипе парням надо дать играть самих себя. В сцене Азамата модели носят реальный, созданный им бренд одежды, который, надеюсь, станет еще популярнее после релиза. Алдияр тесно связан с кино, поэтому хотелось показать его как режиссера, который постоянно стремится снять тот самый идеальный фильм. Илья в моей голове всегда был человеком, который умеет получать удовольствие от жизни, поэтому его задачей было просто харизматично отдохнуть в кадре, без каких-либо конфликтов или поворотов", – рассказывает режиссер клипа.

Слушайте трек "30 не аут" на всех музыкальных платформах и смотрите клип на YT-канале "ИК".

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