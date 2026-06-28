"Скатились": поклонники раскритиковали новый трек "Ирины Кайратовны"

В опубликованном в Instagram видео участники коллектива примерили на себя образы известных персонажей.

Премьера вызвала активное обсуждение среди поклонников. Одни пользователи высоко оценили задумку и актерское перевоплощение музыкантов, отметив удачный выбор образов и юмористическую подачу. Однако часть аудитории осталась разочарована.

Несмотря на неоднозначную реакцию, публикация продолжает набирать просмотры и комментарии в социальных сетях:



– Как идеально подобраны роли!

– Что с вами стало? Раньше треки были что-то с чем-то. Дайте жару! Дайте трек на века нам!

– Астерикс и Абеликс – топ!

– Как теперь смотреть на оригинал?

– Песня, конечно, стремная, но вы – нереально ржачные.

– Кука ушла – уже не то. Жеку выгнали. Где реклама? Хоть рекламу дезодоранта для подмышек снимайте. "ИК" уже не та, скатилась еще после первого выпуска. Песня – для детей.

– Не знаю... Как по мне, так раньше песни более запоминающиеся были, не как у всех.

– Честно, уже не залетают песни ИК. Может из за того что были долго в тишине и про вас забыли. Да и сейчас появились очень много новых артистов которые топовые музыки выпускают. Или эти кривляния и тупые тексты уже не залетают. Мода прошла. Сейчас в моде тексты со смыслом.

– Как ушел Кука, все изменилось и не в лучшую сторону.

– Раньше хоть был какой-то смысл в клипах, а сейчас клип ради клипа, жаль что в этом направлении скатились.

