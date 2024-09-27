Иван Янковский снимется в новой "Москва слезам не верит"

Съемки сериала по мотивам оскароносного советского фильма "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова вызвали небывалые обсуждения среди общественности. Шоураннером и режиссером проекта выступает Андрей Першин, известный под псевдонимом Жора Крыжовников, сообщает Zakon.kz.

26 сентября 2024 года пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru приоткрыла занавес ремейка.

В описании говорится, что проект от создателей "‎Слова пацана. Кровь на асфальте" расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в нулевые и 20 лет спустя.

На сайте kino-teatr.ru можно найти другие подробности:

"Начало 2000-х. Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет – из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя двадцать лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье".

Также стал известен актерский состав сериала.

Главные роли исполнят Иван Янковский, Андрей Максимов (оба ранее работали на одной съемочной площадке сериалов "Фишер" и "Слова пацана. Кровь на асфальте"), Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский.

"Москва слезам не верит" – советский мелодраматический фильм режиссера Владимира Меньшова, лидер кинопроката 1980 года в СССР (около 90 млн зрителей). В 1981 году картина была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Мировая премьера состоялась 11 февраля 1980 года.

Всего выйдет 8 серий.

Ранее 79-летняя народная артистка России Раиса Рязанова, которая исполнила роль Антонины Буяновой (или просто Тоси) в фильме "Москва слезам не верит", заявила, что съемки ремейка мелодрамы являются преступлением против зрителей.