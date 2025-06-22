"Москва слезам не верит: Все только начинается": вышел тизер сериала

20 июня Wink опубликовал тизер-трейлер сериала "Москва слезам не верит. Все только начинается", сообщает Zakon.kz.

Шоу создано по мотивам фильма Владимира Меньшова. Его действие разворачивается в начале 2000-х. В центре сюжета – три молодые женщины, приехавшие в летнюю Москву в поисках любви, свободы и новой жизни. Через 20 лет судьба вновь сводит их вместе.

Главные роли исполняют Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова. В каст также вошли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Милош Бикович, Федор Бондарчук, Марина Зудина и другие. В камео появятся Сергей Зверев и Андрей Григорьев-Аполлонов.

Продолжение советской истории выйдет в онлайн-кинотеатре осенью этого года.

21 июня скончалась звезда "Иронии судьбы" Валентина Талызина.