Режиссер "Слова пацана" переснимет фильм "Москва слезам не верит"
Фото: Instagram/verybestday
Режиссер сериала "Слово пацана" Жора Крыжовников снимет новый сериал по мотивам фильма 1979 года "Москва слезам не верит", сообщает Zakon.kz.
По информации "Бюллетень кинопрокатчика", режиссер выступит в новом проекте также в качестве сценариста и продюсера. Он не стал раскрывать, кого из актеров рассматривает на главные роли, но отметил, что сериал получил название в виде аббревиатуры – "МСНВ".
"Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности – замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как похорошела "наша саванна", как говорилось в одном мультфильме", – отметил Крыжовников.
В 1981 году фильм "Москва слезам не верит" стал настолько культовым, что удостоился американской премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
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