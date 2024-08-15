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Режиссер "Слова пацана" переснимет фильм "Москва слезам не верит"

Создатель сериала &quot;Слово пацана&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 04:00 Фото: Instagram/verybestday
Режиссер сериала "Слово пацана" Жора Крыжовников снимет новый сериал по мотивам фильма 1979 года "Москва слезам не верит", сообщает Zakon.kz.

По информации "Бюллетень кинопрокатчика", режиссер выступит в новом проекте также в качестве сценариста и продюсера. Он не стал раскрывать, кого из актеров рассматривает на главные роли, но отметил, что сериал получил название в виде аббревиатуры – "МСНВ".

"Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности – замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как похорошела "наша саванна", как говорилось в одном мультфильме", – отметил Крыжовников.

В 1981 году фильм "Москва слезам не верит" стал настолько культовым, что удостоился американской премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Ранее сообщалось какие фильмы, сериалы, мультфильмы стали самыми популярными по категориям MEGOGO.

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