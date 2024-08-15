Режиссер "Слова пацана" переснимет фильм "Москва слезам не верит"

Режиссер сериала "Слово пацана" Жора Крыжовников снимет новый сериал по мотивам фильма 1979 года "Москва слезам не верит", сообщает Zakon.kz.

По информации "Бюллетень кинопрокатчика", режиссер выступит в новом проекте также в качестве сценариста и продюсера. Он не стал раскрывать, кого из актеров рассматривает на главные роли, но отметил, что сериал получил название в виде аббревиатуры – "МСНВ".

"Мы сейчас снимаем сериал, посвященный Москве. Когда смотришь на фотографии города 20-летней давности – замусоренного, со стихийными парковками, понимаешь, что произошло и как похорошела "наша саванна", как говорилось в одном мультфильме", – отметил Крыжовников.

В 1981 году фильм "Москва слезам не верит" стал настолько культовым, что удостоился американской премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".



Ранее сообщалось какие фильмы, сериалы, мультфильмы стали самыми популярными по категориям MEGOGO.

