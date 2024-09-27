Ани Лорак снова выходит замуж

Бойфренд популярной певицы Ани Лорак Исаак Виджраку сделал ей предложение в день ее рождения, сообщает Zakon.kz.

Видео этого трогательного момента 27 сентября он опубликовал на своей странице в Instagram. На ролике Исаак Виджраку становится на одно колено перед Ани и дарит ей кольцо. Певица надевает кольцо и обнимает своего избранника.

Отношения Лорак и Виджраку продолжаются около двух лет, пара познакомилась в Испании, где певица отдыхала. Сегодня Ани Лорак исполнилось 46 лет, а ее избраннику — 47.

В 2019 году, Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Сейчас она воспитывает 13-летнюю дочь Софию.

В апреле 2024 года Ани Лорак сообщила о трагедии в семье. У певицы умер отец Мирослав Куек, ему было 77 лет.