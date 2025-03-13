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Культура и шоу-бизнес

47-летняя Ани Лорак тайно вышла замуж за тренера по йоге

Ани Лорак замужество муж испанец, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 15:01 Фото: Instagram/isaac_vidjrakou
Популярная актриса Ани Лорак тайно сыграла свадьбу со своим тренером по йоге Исааком Виджраку. Для певицы это уже вторая свадьба, сообщает Zakon.kz.

Об этом радостном событии исполнительница хита "Наполовину" рассказала на странице в Instagram 13 марта 2025 года.

"Спешим разделить с вами прекрасное событие нашей жизни!" – говорится в подписи к красочному снимку.

Об их отношениях стало известно 14 февраля 2023 года. Уже в 2024 году они обручились в Венеции.

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Ранее сообщалось, что казахстанская знаменитая пара Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова редко выходит на светские мероприятия. Но 12 марта 2025 года все изменилось. Звездное семейство присутствовало на свадьбе блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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