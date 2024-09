Палочки вверх: фанаты "Гарри Поттера" почтили память Мэгги Смит

Фанаты подняли палочки вверх, чтобы проститься с исполнительницей роли профессора Макгонагалл. Они сделали это около здания Хогвартса в тематическом парке в Орландо, который находится в американском штате Флорида. Такой же жест поклонники сделали, когда не стало Майкла Гэмбона, сыгравшего Альбуса Дамблдора.

Many fans have gathered outside Hogwarts Castle at Universal Orlando to raise their wands in tribute for Dame Maggie Smith.



(via: @AnniesUniUpdate) pic.twitter.com/66Uq2QMH8R