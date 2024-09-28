Палочки вверх: фанаты "Гарри Поттера" почтили память Мэгги Смит

Поклонники вселенной о Гарри Поттере почтили память актрисы Мэгги Смит в парке Universal, сообщает Zakon.kz.

Фанаты подняли палочки вверх, чтобы проститься с исполнительницей роли профессора Макгонагалл. Они сделали это около здания Хогвартса в тематическом парке в Орландо, который находится в американском штате Флорида. Такой же жест поклонники сделали, когда не стало Майкла Гэмбона, сыгравшего Альбуса Дамблдора.

Many fans have gathered outside Hogwarts Castle at Universal Orlando to raise their wands in tribute for Dame Maggie Smith.



(via: @AnniesUniUpdate) pic.twitter.com/66Uq2QMH8R — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 28, 2024

Мэгги Смит скончалась 27 сентября 2024 года после продолжительной болезни. Она известна по роли профессора Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере и вдовствующей графине Грэнтэм Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон".

Артистка была двукратной лауреаткой премии "Оскар", семикратной лауреаткой премии BAFTA, трехкратной обладательницей "Золотого глобуса" и четырехкратной лауреаткой "Эмми".

В 1989 году Смит была возведена в ранг Дамы-командора ордена Британской империи. Таким образом она получила право на почетный титул "дама", который является аналогом рыцарского титула "сэр".

20 сентября 2024 года стало известно, что автор "Гарри Поттера" начала работу над новой книгой. Джоан Роулинг рассказала, что ее очередное произведение будет написано в жанре "футуристического" романа.