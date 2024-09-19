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Автор "Гарри Поттера" начала работу над новым романом

Джоан Роулинг начала работу над новым романом, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 02:45 Фото: wikipedia
Джоан Роулинг поделилась новыми подробностями о своей новой книге. Писательница начала работу над неким "футуристическим" романом, сообщает Zakon.kz.

По информации Deadline, произведение станет ее основным проектом после завершения цикла книг о детективе Корморане Страйке, которые она пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Сюжет "футуристического" произведения Джоан Роулинг пока не раскрыла, но пояснила, что на данный момент у нее есть три идеи для новых книг. Она уточнила, что будущий роман не будет посвящен космосу, как предполагали некоторые поклонники. По словам писательницы, действие произведения останется "привязанным к Земле".

"Есть три разные книги, которые я могла бы написать после "Страйка". Я уже начала их писать, потому что я сумасшедший трудоголик. Книга, которую я планирую закончить первой, будет футуристической, но не космической одиссеей, извините. Определенно она будет связана с Землей", – написала Роулинг в своем микроблоге.

На данный момент под псевдонимом Роберт Гэлбрейт у писательницы вышли семь книг серии о Страйке, последняя из которых – The Running Grave ("Бегущая могила").

Таким образом, у писательницы есть задумки шести книг, над двумя из которых уже идет работа.

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