Автор "Гарри Поттера" начала работу над новым романом

Джоан Роулинг поделилась новыми подробностями о своей новой книге. Писательница начала работу над неким "футуристическим" романом, сообщает Zakon.kz.

По информации Deadline, произведение станет ее основным проектом после завершения цикла книг о детективе Корморане Страйке, которые она пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Сюжет "футуристического" произведения Джоан Роулинг пока не раскрыла, но пояснила, что на данный момент у нее есть три идеи для новых книг. Она уточнила, что будущий роман не будет посвящен космосу, как предполагали некоторые поклонники. По словам писательницы, действие произведения останется "привязанным к Земле".

"Есть три разные книги, которые я могла бы написать после "Страйка". Я уже начала их писать, потому что я сумасшедший трудоголик. Книга, которую я планирую закончить первой, будет футуристической, но не космической одиссеей, извините. Определенно она будет связана с Землей", – написала Роулинг в своем микроблоге.

На данный момент под псевдонимом Роберт Гэлбрейт у писательницы вышли семь книг серии о Страйке, последняя из которых – The Running Grave ("Бегущая могила").

Таким образом, у писательницы есть задумки шести книг, над двумя из которых уже идет работа.

Ранее, 26 сентября, выяснилось, что персонаж комиксов DC Comics Бэтмен получит свою звезду на Аллее славы в Голливуде.

