Сказки Пушкина, Алдар Косе и Ходжа Насреддин: театр имени Наталии Сац порадовал маленьких алматинцев

В Международный день защиты детей легендарный театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац подарил юным алматинцам два ярких и незабываемых события, сообщает Zakon.kz.

Первая праздничная программа – музыкально-игровое шоу "Like! Лето начинается!", состоялась 1 июня в уютном и живописном парке отдыха Family Park.

Фото: Театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац

На сцену вышли любимые герои: Алдар Косе, дочери Хана, Незнайка, Ходжа Насреддин, Пират. Вместе с детьми они танцевали, играли, разгадывали загадки и спасали праздник от сказочных недоброжелателей. Смешные сценки, захватывающие конкурсы, вкусный перформанс и яркие флешмобы сделали этот день по-настоящему волшебным.

Фото: Театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац

Ведущие поздравили детей и родителей на казахском и русском языках, каждому юному зрителю пожелали счастливого, насыщенного на события, яркого лета.

Фото: Театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац

Финал праздника стал настоящим манифестом дружбы: даже Пират, который сначала хотел все испортить, в итоге признал, что волшебство театра сильнее всего, потому что оно питается добром.

Фото: Театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац

В этот же день, в 12:00, на территории Никольского собора состоялось второе мероприятие театра совместно с Митрополичьим округом Русской Православной Церкви в Республике Казахстан и при поддержке Генерального Консульства России, приуроченное сразу к трем важным датам – Международному дню защиты детей, Дню славянской письменности и культуры и Международному дню русского языка.

Фото: Театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац

Артисты театра Сац – Александр Шитов, Павел Селянин, Наталья Семёнова, Фархад Тохтиев, Мирболат Берниязов, Мария Айткенова и Галина Табала представили зрителям интерактивную театральную импровизацию по произведениям А. С. Пушкина.

В программе органично переплелись игра, элементы сказок и живой отклик публики – дети с удовольствием участвовали в представлении, угадывали героев, завершали рифмы и вместе с артистами погружались в атмосферу пушкинской поэзии. Это стало настоящим праздником слова, культурного наследия и творчества великого Александра Пушкина.

Теперь свои любимые спектакли зрители смогут увидеть в новом большом зале городского Дворца школьников – прямо в центре Алматы. Следите за афишей на сайте театра и в социальных сетях, выбирайте любимые постановки и приходите в мир, где оживают сказки, звучат важные слова и случаются настоящие чудеса.