Театр имени Абая наградил 126 ветеранов мира классики

Храм высокого искусства, Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая исторически расписал 90-й театральный сезон.

Творческий коллектив наградил специальной медалью и подарками 126 заслуженных аксакалов, чья жизнь юбилейной длиною была посвящена высокой сцене, творчеству и служению театра.

Двойной юбилей – 90-летие культурного очага и 80-летие оперной постановки "Абай" Ахмета Жұбанова – Латифа Хамиди, подарил незабываемый праздник. Труд был достойно отмечен, настроение порхало на высокой ноте – так по красной дорожке чествовал своих аксакалов коллектив театра. Награжденные ветераны – это те ценные труженики, которые непрерывно более 10 лет работали, посвятив свою жизнь культурному очагу. Среди них не только артисты сцены, но и бывшие сотрудники из разных отделов театра, таких как костюмерный цех, гримерный отдел, технический отдел и другие.

Среди уважаемых гостей мероприятия блистали звезды нации народная артистка и лауреат Государственной премии СССР Бибигуль Тулегенова, народная артистка Казахской ССР и лауреат Государственной премии Казахстана Раушан Байсеитова, народная артистка Казахстана и Татарстана Нуржамал Усенбаева и другие таланты оперы и балета, а также почетные послы дипломатических представительств в Казахстане.

Фото: КазНТОБ им. Абая

"Театр имени Абая дал старт "Десятилетию перед столетием". И не успеем оглянуться, как через 10 лет наш культурный очаг достигнет своего векового рубежа. На этом мы ставим красивую историческую точку 90-летию, собрав всех своих ветеранов, чтобы поблагодарить их за десятилетние труды. Я считаю, что в этом и заключается наша задача, как преемников театра, сегодняшнего коллектива, ведь заслуга человека первым делом должна быть оценена со стороны родной организации, а далее обществом, государством. Для вдохновения творческой личности это особенно важно, поэтому отныне в театре имени Абая зародилась новая красивая традиция – каждый год отмечать заслугу своих сотрудников", – отметила директор КазНТОБ имени Абая Айнур Копбасарова.

Во время церемонии награждения ветеранов Раушан Хатиятовна подарила музею театра сокровище из личного архива семьи – портрет и головные уборы со спектаклей легендарной оперной певицы, заслуженной артистки Казахской ССР, народной артистки СССР Куляш Байсеитовой. Хранящая особую историю картина была расписана заслуженным деятелем искусства Казахской ССР Николаем Цивчинским и ранее нигде не была представлена.

Фото: КазНТОБ им. Абая

Торжественное награждение аксакалов украсили музыкальные номера от творческого коллектива театра, а по завершении ветераны насладились оперной постановкой "Абай" Ахмета Жұбанова – Латифа Хамиди.

Так празднично вступает в "Десятилетие перед столетием" – в свой 91-й сезон Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая. Согласно традиции, во второй день открытия сезона зрители поспешили на балетный спектакль П. Чайковского "Лебединое озеро".