Баян Алагузова ждет очередного творческого чуда

Известный казахстанский продюсер и бизнесвумен Баян Алагузова 12 июля опубликовала пост в соцсети об историческом моменте рождения чего-то грандиозного, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о новых треках, написанных Жанар Дугаловой.

"Сегодня была на студии звукозаписи, слушала три новых трека, написанные Жанар Дугаловой @zhanar_dugalova это для нашего нового фита с мировой звездой. Я смотрела на нее и думала, как можно быть такой талантливой?! Как Всевышний не поскупился, наградив ее даром творить, и я была так счастлива, что когда-то мы работали вместе, мы поверили в нее, а она в нас с @bagym_m , и сегодня возможно был исторический момент рождения чего-то грандиозного, и как работают эти вибрации, как синергия может привести к чему-то действительно глобальному! Я жду очередного творческого чуда, и оно обязательно случится!" – написала Баян Алагузова в Instagram.

Ранее сообщалось, что Баян Алагузова пообещала показать "современную историю шоу-бизнеса". Алагузова выложила тизер к новому клипу группы КешYOU с американским рэпером Снуп Доггом.



