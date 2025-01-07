Зендея спровоцировала слухи о своей помолвке: Собчак тоже не промолчала
Фото: Instagram/mtv
6 января во время выхода актрисы на красную дорожку церемонии «Золотой глобус», крупный бриллиант на безымянном пальце стал предметом разговоров о помолвке звезды фильма "Дюна", сообщает Zakon.kz.
Буквально на днях Том Холланд заявил в интервью, что бросит актерскую карьеру, когда станет отцом. А этим кольцом Зендея дала всем очень серьезный повод думать, что "Паучок" Том Холланд сделал ей предложение.
Фото: Instagram/mtv
Помимо занимательного кольца самые внимательные заметили в районе груди и татуировку с инициалом 28-летнего Тома Холланда.
"Ну, если уж татуировки в ход идут, то все максимально серьезно", – прокомментировали поклонники пары.
Однако сами актеры, которые встречаются с 2021 года пока не комментировали слухи о возможной помолвке.
"Пока подтверждения от пары не было, но кольцо заранее одобряю. Интересный выбор в ретро-эстетике, как будто очень в духе Зендеи", – присоединилась к обсуждениям Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
28-летняя Зендая не одержала победу в номинации "Лучшая актриса комедии или мюзикла". Награда досталась Деми Мур за фильм "Субстанция". Также недавно певица Мадонна намекнула подписчикам о помолвке.
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