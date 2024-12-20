Кара Делевинь предстала в роли Элтона Джона в новом клипе
Фото: Instagram/caradelevingne
Британская модель сыграла роль Элтона Джона в его клипе на песню "Step into Christmas", сообщает Zakon.kz.
Таким образом ей удалось перевоплотиться в легендарного певца, каким он был во время релиза трека 50 лет назад.
Фото: YouTube/Elton John/
В ролике актриса проходит пробы на роль Элтона Джона. Артистка участвует в съемках рождественского телешоу, сталкивается с фанаткой музыканта, играет на фортепиано и поет. Разумеется, голосом самого певца.
Новый клип представляет, что могло происходить за кадром съемки оригинального музыкального видео на песню. В нем уже сам Элтон в стильных очках и блестящем костюме исполнял праздничный сингл.
Деталями съемок знаменитости поделились на своей странице в Instagram.
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