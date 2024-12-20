Кара Делевинь предстала в роли Элтона Джона в новом клипе

Британская модель сыграла роль Элтона Джона в его клипе на песню "Step into Christmas", сообщает Zakon.kz.

Таким образом ей удалось перевоплотиться в легендарного певца, каким он был во время релиза трека 50 лет назад.

Фото: YouTube/Elton John/

В ролике актриса проходит пробы на роль Элтона Джона. Артистка участвует в съемках рождественского телешоу, сталкивается с фанаткой музыканта, играет на фортепиано и поет. Разумеется, голосом самого певца.

Новый клип представляет, что могло происходить за кадром съемки оригинального музыкального видео на песню. В нем уже сам Элтон в стильных очках и блестящем костюме исполнял праздничный сингл.

Деталями съемок знаменитости поделились на своей странице в Instagram.

Недавно Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились для съемок их совместного шоу, также стали известны победители Billboard Music Awards 2024.