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Культура и шоу-бизнес

Кара Делевинь предстала в роли Элтона Джона в новом клипе

Клип, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 05:05 Фото: Instagram/caradelevingne
Британская модель сыграла роль Элтона Джона в его клипе на песню "Step into Christmas", сообщает Zakon.kz.

Таким образом ей удалось перевоплотиться в легендарного певца, каким он был во время релиза трека 50 лет назад.

Клип, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 05:05

Фото: YouTube/Elton John/

В ролике актриса проходит пробы на роль Элтона Джона. Артистка участвует в съемках рождественского телешоу, сталкивается с фанаткой музыканта, играет на фортепиано и поет. Разумеется, голосом самого певца.

Новый клип представляет, что могло происходить за кадром съемки оригинального музыкального видео на песню. В нем уже сам Элтон в стильных очках и блестящем костюме исполнял праздничный сингл.

Деталями съемок знаменитости поделились на своей странице в Instagram.

Недавно Пэрис Хилтон и Николь Ричи воссоединились для съемок их совместного шоу, также стали известны победители Billboard Music Awards 2024.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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