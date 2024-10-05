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Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу

Шоу, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 07:37 Фото: ТК "Россия"
Своим выступлением Гульнур Кенжеханова сразила наповал Андрея Малахова и гостей его телевизионного шоу, сообщает Zakon.kz.

Отрывок с ее выступлением завирусился в Сети. Казахстанка исполнила культовую песню из репертуара Мирей Матье. Судя по комментариям, женщина работает воспитательницей в детском саду.

Комментаторы также обратили внимание на реакцию гостей шоу, которые, будучи непосредственно в зале, удивились ее артистичности и таланту.

А в приложении TikTok набирает популярность англоязычный охранник из Казахстана.

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