Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу

Своим выступлением Гульнур Кенжеханова сразила наповал Андрея Малахова и гостей его телевизионного шоу, сообщает Zakon.kz.

Отрывок с ее выступлением завирусился в Сети. Казахстанка исполнила культовую песню из репертуара Мирей Матье. Судя по комментариям, женщина работает воспитательницей в детском саду.

Комментаторы также обратили внимание на реакцию гостей шоу, которые, будучи непосредственно в зале, удивились ее артистичности и таланту.

А в приложении TikTok набирает популярность англоязычный охранник из Казахстана.