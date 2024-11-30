На шоу Андрея Малахова выступил еще один казахстанец

На телешоу Андрея Малахова побывал певец из Костаная Арыстан Курманов, сообщает Zakon.kz.

Невероятным событием и впечатлениями костанайский певец поделился на своей странице в Instagram. Со слов мужчины, он сначала не поверил голосу из телефона, сославшись на происки мошенников. Но, когда во второй раз ему позвонили по видеосвязи прямо из съемочной студии, сомнений в серьезности намерений организаторов у Арыстана не осталось.

Однако до поездки в Москву мужчину один за другим поджидали сюрпризы. Сначала к нему нагрянули гости, чтобы снять сюжет о нем и его семье в родном доме. Для семьи Арыстана это стало шоком, потому что визит гостей совпал с ремонтом в доме.

"Все равно гостей приняли по всем канонам казахского гостеприимства", – с гордостью отметил Арыстан.

Дальше его поджидало второе испытание. На концерте перед самым отъездом певец обнаружил, что его голос стал сиплым. Мужчина признался, что в московскую студию прибыл в состоянии стресса после оперативного лечения и специальной гимнастики.

Арыстан Курманов, фото: Instagram/event_felicita

В итоге участник из Казахстана трижды сорвал овации за каждую песню и попал в список постоянных гостей. Ожидается, что программа Андрея Малахова с участием костанайского вокалиста Арыстана Курманова выйдет в эфир 1 декабря.

Недавно на шоу Малахова выступила гангстер-певица из Алматы.