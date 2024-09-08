Николь Кидман потеряла мать во время своего триумфа в Венеции
Фото: Instagram/nicolekidman
Николь Кидман спешно покинула Венецианский кинофестиваль из-за трагедии в семье – не стало мамы актрисы – Джанель Энн Кидман, сообщает Zakon.kz.
Джанель было 84 года. Что послужило причиной трагедии, пока не сообщается. Сама Николь должна была получить на кинофестивале награду за роль в картине "Малышка", но в спешке покинула мероприятие.
"Я в шоке, и мне нужно ехать к своей семье, но эта награда для нее. Она сформировала меня, она направила меня и создала меня. Я безмерно благодарна, что могу произнести ее имя", – такое послание Кидман оставила публике.
Представитель Николь Кидман подтвердил печальную новость и попросил не тревожить ее в столь нелегкий момент. "Семья убита горем и просит сохранить конфиденциальность в данное время", — подчеркнул источник.
Актриса не раз тепло отзывалась о родительнице, отмечая, что она во всем поддерживала ее.
Ранее в Венеции завершился 81-й кинофестиваль. Победителем киноконкурса стал фильм Педро Альмодовара "Комната по соседству".
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