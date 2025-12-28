#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Умерла легенда французского кино Брижит Бардо

умерла Бриджит Бардо, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 14:55 Фото: Instagram/brigittebardotpage/wikipedia
Французский кинематограф скорбит по одной из своих легенд. В это воскресенье, 28 октября, в возрасте 91 года умерла Брижит Бардо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gala, актриса, певица, икона стиля и активистка, королева Мадрага навсегда оставила свой след в сердцах многих поколений.

Брижит Бардо – легендарная французская актриса, фотомодель, певица и одна из главных секс-символов 1950-х и 1960-х годов, ставшая мировой иконой после фильма "И Бог создал женщину" (1956). После завершения кинокарьеры в 1973 году она посвятила свою жизнь защите прав животных, основав собственный фонд и став известным общественным деятелем-активистом. На счету актрисы более 48 фильмов.

16 октября 2025 года появилась информация о том, что глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо" перенесла операцию "в связи с серьезным заболеванием". Позже появлялась в СМИ информация о гибели актрисы, но 23 октября Бардо "воскресла", опровергнув слухи о своей смерти.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Брижит Бардо вновь оказалась в больнице
21:45, 24 ноября 2025
Брижит Бардо вновь оказалась в больнице
91-летняя Брижит Бардо "воскресла", опровергнув слухи о своей смерти
17:26, 23 октября 2025
91-летняя Брижит Бардо "воскресла", опровергнув слухи о своей смерти
91-летнюю Брижит Бардо госпитализировали с тяжелым заболеванием
22:02, 16 октября 2025
91-летнюю Брижит Бардо госпитализировали с тяжелым заболеванием
