Умерла легенда французского кино Брижит Бардо

Французский кинематограф скорбит по одной из своих легенд. В это воскресенье, 28 октября, в возрасте 91 года умерла Брижит Бардо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Gala, актриса, певица, икона стиля и активистка, королева Мадрага навсегда оставила свой след в сердцах многих поколений.

Брижит Бардо – легендарная французская актриса, фотомодель, певица и одна из главных секс-символов 1950-х и 1960-х годов, ставшая мировой иконой после фильма "И Бог создал женщину" (1956). После завершения кинокарьеры в 1973 году она посвятила свою жизнь защите прав животных, основав собственный фонд и став известным общественным деятелем-активистом. На счету актрисы более 48 фильмов.

16 октября 2025 года появилась информация о том, что глава фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо" перенесла операцию "в связи с серьезным заболеванием". Позже появлялась в СМИ информация о гибели актрисы, но 23 октября Бардо "воскресла", опровергнув слухи о своей смерти.