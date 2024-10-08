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Пэрис Хилтон опубликовала архивные фото с сестрой

Пэрис Хилтон опубликовала архивные фото с сестрой, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 17:38 Фото: Instagram/parishilton
43-летняя известная американская киноактриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон 8 октября 2024 года трогательно поздравила сестру Ники с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

В честь 41-летия родственницы Пэрис поделилась архивными снимками.

"Близнецы с первого дня. С днем рождения мою прекрасную сестру Ники! С самого начала ты была рядом со мной... лучшим другом и доверенным лицом. Ты всегда была той, на кого я равняюсь, и я бесконечно горжусь всем, чего ты добилась как жена, мать и просто босс-детка. Я не могу представить себе жизнь без тебя... Я так сильно тебя люблю, и мне так повезло, что ты моя сестра", – написала Пэрис Хилтон.

Именинница тоже призналась сестре в любви, написав: "Уау. У нас действительно много моментов, где мы будто близнецы! Люблю тебя!"

Комментаторы присоединились к поздравлениям, а также закидали сестер Хилтон комплиментами:

  • "С днем рождения!"
  • "Самые красивые женщины в мире".
  • "Лучший дуэт сестер! С днем рождения, Ники".
  • "Мне нравится смотреть на твои отношения с твоей прекрасной сестрой. Это так искренне".

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В январе 2023 года Пэрис Хилтон впервые стала мамой. В ноябре того же года у нее родился второй ребенок.

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