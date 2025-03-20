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Мир

Пэрис Хилтон рассказала, почему "превратила себя в куклу Барби"

Пэрис Хилтон объяснила свое поведение в молодости, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 01:22 Фото: Instagram/parishilton
44-летняя известная американская киноактриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон назвала свой кукольный образ маской для подражания "идеальной жизни", сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила в интервью журналу Grazia.

"Я превратила себя в куклу Барби и стала подражать "идеальной жизни" персонажа. Будто надела маску. Я не хотела говорить правду о себе, а людям даже не приходило в голову задавать мне какие-то травмирующие вопросы. Это была защита от боли", – сказала Хилтон.

Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года. Влюбленные сыграли свадьбу, куда пригласили множество знаменитостей. В январе 2023-го знаменитость объявила о пополнении в семье. Модель сообщила в социальных сетях, что у них родился сын Феникс от суррогатной матери. В ноябре того же года у Пэрис Хилтон и Картера Реума появилась дочь Лондон.

В марте 2025 года Хилтон обвинили в поверхностном материнстве.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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