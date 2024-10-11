Молдир Ауелбекова заинтриговала подписчиков снимками из Москвы
Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Популярная казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова разместила новый пост в социальных сетях. Актриса рассказала, что находится в Москве, но не уточнила, с какой целью, сообщает Zakon.kz.
В подписи к публикации за 11 октября 2024 года певица подчеркнула:
"Пустые улицы Москвы".
Комментаторы осыпали Ауелбекову комплиментами и задались вопросом, зачем она приехала в российскую столицу.
30 сентября 2024 года Ауелбекова опубликовала мотивирующий пост. Актриса осудила многочисленные курсы в социальных сетях и отметила, что лишь труд способен облагородить человека.
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