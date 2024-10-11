Молдир Ауелбекова заинтриговала подписчиков снимками из Москвы

Фото: Instagram/moldir.auyelbekova

Популярная казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова разместила новый пост в социальных сетях. Актриса рассказала, что находится в Москве, но не уточнила, с какой целью, сообщает Zakon.kz.

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