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Молдир Ауелбекова заинтриговала подписчиков снимками из Москвы

Молдир Ауелбекова заинтриговала подписчиков снимками из Москвы, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 19:20 Фото: Instagram/moldir.auyelbekova
Популярная казахстанская исполнительница Молдир Ауелбекова разместила новый пост в социальных сетях. Актриса рассказала, что находится в Москве, но не уточнила, с какой целью, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации за 11 октября 2024 года певица подчеркнула:

"Пустые улицы Москвы".

Комментаторы осыпали Ауелбекову комплиментами и задались вопросом, зачем она приехала в российскую столицу.

30 сентября 2024 года Ауелбекова опубликовала мотивирующий пост. Актриса осудила многочисленные курсы в социальных сетях и отметила, что лишь труд способен облагородить человека.

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