Песня известной группы попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Х/coldplay
Песня "One World" группы Coldplay побила рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.
По данным сайта организации, рекорд побит по наибольшему количеству голосов фанатов, звучащих в одном музыкальном сингле. Оказалось, что за год более 120 тыс. поклонников из более чем 200 стран отправили свои голоса для включения в общую песню.
Трек вошел в альбом Moon Music, который представили 4 октября.
"Наконец-то нормальная музыка, а не что-то бубнящее в микрофон под бит", – отреагировали в комментариях ценители музыки.
А продажи пронзительного сингла "Lonely" Джастина Бибера выросли на 1400% из‑за громкого скандала с P. Diddy.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript