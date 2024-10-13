Песня известной группы попала в Книгу рекордов Гиннесса

Песня "One World" группы Coldplay побила рекорд Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта организации, рекорд побит по наибольшему количеству голосов фанатов, звучащих в одном музыкальном сингле. Оказалось, что за год более 120 тыс. поклонников из более чем 200 стран отправили свои голоса для включения в общую песню.

Трек вошел в альбом Moon Music, который представили 4 октября.

"Наконец-то нормальная музыка, а не что-то бубнящее в микрофон под бит", – отреагировали в комментариях ценители музыки.

А продажи пронзительного сингла "Lonely" Джастина Бибера выросли на 1400% из‑за громкого скандала с P. Diddy.