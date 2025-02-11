Собака на скейтборде попала в Книгу рекордов Гиннесса

Кокер-спаниель по кличке Кода из Японии попал в Книгу рекордов Гиннесса, показав навыки катания на скейтборде, сообщает Zakon.kz.

По данным Книги рекордов Гиннесса, Кода установил рекорд на съемках итальянской телепрограммы "Lo Show Dei Record". У пса получилось это лишь со второй попытки. В первый раз он соскочил с доски, не сумев преодолеть необходимое расстояние. А уже после он проехал под туннелем, образованным из ног 40 человек.

Его хозяйка Сатоми Асано руководит кинологической школой. Она сказала, что в Японии тренеры часто наказывают собак, но она пытается изменить это. При дрессировке Асано использует научные методы позитивного подкрепления. Скейтбординг не только принес славу Коде и Асано, но и укрепил их связь.

"Благодаря похвалам и обучению он всему научился. И наши отношения со временем стали лучше", – поделилась женщина.

Предыдущий рекорд принадлежит бульдогу-скейтбордисту Отто. В 2015 году в перуанской столице Лиме он проехал под туннелем, образованным из ног 30 человек.

Пока собаки добиваются рекордов, в Италии кот на два дня заблокировал работу самолета.