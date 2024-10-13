Юбилейный вечер звезды оперной сцены состоялся в "Астана Опера"

Майра Мухамедқызы, одна из самых ярких и значимых оперных певиц Казахстана, отпраздновала свое 30-летие на сцене «Астана Опера» грандиозным концертом, который прошел с аншлагом при поддержке Министерства культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

Среди многих почетных гостей присутствовала министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева. Также от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева на сцену в честь особого таланта певицы вынесли огромную корзину роз.

Фото: Маулен Мукатаев

Майра Мухамедкызы подарила зрителям уникальную программу, включавшую произведения мирового и национального репертуара. В исполнении оперной дивы прозвучали арии из опер великих композиторов, таких как Рихард Штраус, Ференц Лист, Петр Ильич Чайковский, а также произведения казахских авторов, что придало концерту особый национальный колорит.

Фото: Маулен Мукатаев

В сопровождении симфонического оркестра и хора "Астана Опера", под управлением дирижеров А. Мухитдина и Мади Омирзака, концерт стал живым воплощением многолетнего творчества Майры Мухамедкызы.

Фото: Маулен Мукатаев

Особо стоит отметить номер "Olieb, solangduliebenkannst", который знаменитая певица представила вместе со своим давним другом Темиржаном Ержановым из США. Он вызвал настоящий восторг у зрителей. А проникновенное исполнение арий из опер Жоржа Бизе, Шарля Гуно и Джузеппе Верди позволило раскрыть всю эмоциональную глубину и артистизм Майры Мухамедкызы. Бурные аплодисменты звучали также и после фрагмента "O Fortuna" из "Кармина Бурана" Карла Орфа в сопровождении симфонического оркестра и хора.

Фото: Маулен Мукатаев

Творческий путь Майры Мухамедкызы – это не просто 30 лет на сцене, это 30 лет преданности искусству. Заслуженная артистка Республики Казахстан, лауреат множества премий и обладательница престижных наград, она в течение многих лет представляла казахское оперное искусство на мировой арене. Ее необыкновенное мастерство, яркая харизма и преданность своему делу снискали ей любовь и признание публики не только в Казахстане, но и за его пределами.

Фото: Маулен Мукатаев

В концерте, режиссером которого выступил Михаил Панджавидзе, также приняли участие детский хор театра, ведущие солисты балета "Астана Опера" Анель Рустемова, Олжас Тарланов, Диас Курмангазы, известные казахстанские артисты Ораз Мухамедьяр, Жумабек Кантарбаев, Айбек Канатбек, Рамина Сатыбалды и многие другие.

Торжественный вечер, представлявший собой калейдоскоп всей музыкальной деятельности певицы за эти три десятилетия, завершился грандиозным финалом – сценой тоя из оперы "Домалак Ана" Т. Жармухамета. Финальная нота вечера запомнится надолго всем, кто стал свидетелем этого выдающегося культурного события.