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Ксения Бородина в откровенном наряде посвятила пост одиноким женщинам

Ксения Бородина в откровенном наряде посвятила пост одиноким женщинам, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 14:56 Фото: Instagram/borodylia
41-летняя российская ведущая Ксения Бородина несколько месяцев назад раскрыла имя своего молодого возлюбленного. Теперь социальные сети актрисы наполнены романтическими видео с фотографиями. Но, как оказалось, не все пользователи принимают столько публичные отношения, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, многие выражают радость и желают Бородиной бесконечного счастья.

Сегодня, 16 октября, звезда Instagram опубликовала кадры новой фотосессии, отметив, что хочет посвятить этот пост всем женщинам, которые разочаровались и "больше не верят в то, что они еще все могут..."

По словам Бородиной, она часто получает сообщения, в которых женщины не решаются поверить в любовь и стать счастливыми.

"Ты можешь! И у тебя это будет! Надо просто перестать слушать людей со стереотипами, откуда они знают как жить?! Откуда они знают, что правильно, а что нет?! Они тоже от страха, от невозможности себе позволить быть счастливыми, пишут как им невыносимы на публику поцелуи, как они не верят, что можно насколько быстро кем-то очароваться, у них страхи и запреты, у них жизнь по расписанию, у них нет право на ошибку, а у нас есть! Есть право позволить себе любить и ошибаться если надо. Это и называется свобода!" – написала Бородина.

В продолжении экс-ведушая реалити-шоу "Дом-2" подчеркивает, что не все будут этому рады.

"Позволь себе это свободу, позволь себе целоваться и влюбиться в человека, если ты этого хочешь, не жди, что рядом люди будут искренне рады, будет рад только тот, кто сам это познал, кто сам счастлив. Я знаю, что я не лучшая женщина в мире для всех, но я лучшая для себя и него. Я знаю, что я такая одна, которая себе позволит и разрешит. И вы тоже сможете, если надо, начни сегодня и знай, что я тебя поддержу".Ксения Бородина

Комментаторы и тут разделились на два лагеря, создав нешуточные дебаты.

Об отношениях с участником шоу "Последний герой. Русский сезон" Николаем Сердюковым Бородина оповестила публику летом.

Бородина воспитывает двух детей. Первая дочь Маруся появилась на свет в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. А от второго мужа – предпринимателя Курбана Омарова – блогер растит дочь Теону. С Омаровым Бородина развелась в 2021 году.

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