41-летняя Ксения Бородина опубликовала фото с новым возлюбленным
Лицо возлюбленного пока Бородина не показывает. Но внимательные пользователи Сети уже провели свое расследование: личность избранника не является секретом. Им является блогер и участник шоу "Последний герой. Русский сезон" Николай Сердюков. Из открытых источников ясно, что ему 36 лет и он активно занимается продвижением социальных сетей.
Фото: Instagram/stories/borodylia
Подписчики Бородиной удивились такому поведению и задали ей следующий вопрос: "Вы же сказали – никакой личной жизни в соцсетях".
Бизнесвумен заявила, что ей все равно.
"Знаете, что такое свобода? Это, когда нет рамок. Когда тебе больно, ты закрываешься и не впускаешь никого в свою жизнь. Иногда тебе хочется молчать и долго молчать, а иногда кричать. И вот все это я могу себе позволить, это и называется свобода. Мне все равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу. P.S. Счастье любило тишину".Ксения Бородина
Материал по теме
Бородина воспитывает двух детей. Первая дочь Маруся появилась на свет в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. А от второго мужа – предпринимателя Курбана Омарова – блогер растит дочь Теону. С Омаровым Бородина развелась в 2021 году.