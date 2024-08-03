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41-летняя Ксения Бородина опубликовала фото с новым возлюбленным

41-летняя Ксения Бородина опубликовала ряд фото с новым возлюбленным, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 10:07 Фото: Instagram/borodylia
Экс-ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина после скандального развода с Курбаном Омаровым зареклась рассказывать о личной жизни. Однако планы актрисы поменялись. Теперь она с удовольствием делится с общественностью романтическими снимками бойфренда, сообщает Zakon.kz.

Лицо возлюбленного пока Бородина не показывает. Но внимательные пользователи Сети уже провели свое расследование: личность избранника не является секретом. Им является блогер и участник шоу "Последний герой. Русский сезон" Николай Сердюков. Из открытых источников ясно, что ему 36 лет и он активно занимается продвижением социальных сетей.

41-летняя Ксения Бородина опубликовала ряд фото с новым возлюбленным, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 10:07

Фото: Instagram/stories/borodylia

Подписчики Бородиной удивились такому поведению и задали ей следующий вопрос: "Вы же сказали – никакой личной жизни в соцсетях".

Бизнесвумен заявила, что ей все равно.

"Знаете, что такое свобода? Это, когда нет рамок. Когда тебе больно, ты закрываешься и не впускаешь никого в свою жизнь. Иногда тебе хочется молчать и долго молчать, а иногда кричать. И вот все это я могу себе позволить, это и называется свобода. Мне все равно, кто что скажет и как оценит, я просто живу и делаю, что хочу. P.S. Счастье любило тишину".Ксения Бородина

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Бородина воспитывает двух детей. Первая дочь Маруся появилась на свет в браке с бизнесменом Юрием Будаговым. А от второго мужа – предпринимателя Курбана Омарова – блогер растит дочь Теону. С Омаровым Бородина развелась в 2021 году.

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