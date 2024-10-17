Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки
Фото: Instagram/valeriya
Накануне, 16 октября 2024 года, певица Валерия порадовала поклонников новым видеороликом с внучкой Селин, сообщает Zakon.kz.
По словам 56-летней артистки, "Селинка захотела поиграть в дочки-матери".
"Изображает плачущую малышку", – добавила Валерия.
Внучка умилила подписчиков певицы. Они также отметили, что Селин подросла:
- "Зайка, Селинка".
- "Косички – огонь!"
- "Какая она уже большая".
- "Какая прелесть, мимимишность".
- "Лялечка. Как же быстро они растут".
- "Такая уже большая! Так быстро растут дети! Вы прекрасны".
- "Я свою девятилеточку могу так покачать только сидя. Вы такие милые".
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