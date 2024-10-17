Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки

Накануне, 16 октября 2024 года, певица Валерия порадовала поклонников новым видеороликом с внучкой Селин, сообщает Zakon.kz.

По словам 56-летней артистки, "Селинка захотела поиграть в дочки-матери".

"Изображает плачущую малышку", – добавила Валерия.

Внучка умилила подписчиков певицы. Они также отметили, что Селин подросла:

"Зайка, Селинка".

"Косички – огонь!"

"Какая она уже большая".

"Какая прелесть, мимимишность".

"Лялечка. Как же быстро они растут".

"Такая уже большая! Так быстро растут дети! Вы прекрасны".

"Я свою девятилеточку могу так покачать только сидя. Вы такие милые".

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1 января 2024 года Валерия и Иосиф Пригожин трогательно поздравили внучку Селин с трехлетием.