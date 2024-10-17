Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки

Подросшая внучка певицы Валерии умилила поклонников звездной бабушки, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 13:13 Фото: Instagram/valeriya
Накануне, 16 октября 2024 года, певица Валерия порадовала поклонников новым видеороликом с внучкой Селин, сообщает Zakon.kz.

По словам 56-летней артистки, "Селинка захотела поиграть в дочки-матери".

"Изображает плачущую малышку", – добавила Валерия.

Внучка умилила подписчиков певицы. Они также отметили, что Селин подросла:

  • "Зайка, Селинка".
  • "Косички – огонь!"
  • "Какая она уже большая".
  • "Какая прелесть, мимимишность".
  • "Лялечка. Как же быстро они растут".
  • "Такая уже большая! Так быстро растут дети! Вы прекрасны".
  • "Я свою девятилеточку могу так покачать только сидя. Вы такие милые".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 13:13
Дочь певицы Валерии рассказала об издевательствах отца
, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 13:13

1 января 2024 года Валерия и Иосиф Пригожин трогательно поздравили внучку Селин с трехлетием.

Читайте также

Ирина Шейк сразила поклонников наповал
Ирина Шейк сразила поклонников наповал
Опера Абай представлена в Москве
Спустя 66 лет опера "Абай" вновь покоряет московскую публику на сцене Большого театра
Рождество
Известный бренд объявил об открытии рождественского сезона
Динара Халдарова
Россия 2024 год Артисты Шоу-бизнес Семья Знаменитости Любовь
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Суперлуние
Четыре знака зодиака, которые больше всех пострадают в суперлуние 17 октября
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Землетрясение и пожар зафиксировали в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: